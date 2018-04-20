Костромич на иномарке сбил 70-летнюю пенсионерку 

В Костроме на перекрестке проспекта Текстильщиков и улицы Терешковой произошла авария с участием пешехода, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
Вчера вечером 30-летний мужчина на «Mitsubishi ASX» сбил 70-летнюю женщину-пешехода. Он поворачивал налево и не убедился в безопасности маневра. Водитель должен был пропустить костромичку.
Женщина получила травмы. По факту ДТП проводится проверка.
Всего вчера произошло 18 аварий, пешеходы нарушили правила 45 раз, водители превысили скорость 1 тысячу 759 раз.