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Костромич на иномарке сбил 70-летнюю пенсионерку
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Костромич на иномарке сбил 70-летнюю пенсионерку 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме на перекрестке проспекта Текстильщиков и улицы Терешковой произошла авария с участием пешехода, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
Вчера вечером 30-летний мужчина на «Mitsubishi ASX» сбил 70-летнюю женщину-пешехода. Он поворачивал налево и не убедился в безопасности маневра. Водитель должен был пропустить костромичку.
Женщина получила травмы. По факту ДТП проводится проверка.
Всего вчера произошло 18 аварий, пешеходы нарушили правила 45 раз, водители превысили скорость 1 тысячу 759 раз.
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