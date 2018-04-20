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В марте 2018 года в Западном округе Москвы пострадало 5 несовершеннолетних детей!
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В марте 2018 года в Западном округе Москвы пострадало 5 несовершеннолетних детей! 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В марте 2018 года на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 5 детей. Среди пострадавших 4 ребенка — пешехода и 1 ребенок — пассажир.
Уважаемые родители! Для того чтобы уберечь детей, необходимо ежедневно напоминать им об опасностях, подстерегающих их на дороге, о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома. Пройдите с ребенком весь путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки — нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, припаркованные автомобили и т.д. Личный пример — это самая доходчивая форма обучения для ребенка. Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать так же! Обратите внимание на особенности детского мышления: дети пока не умеют предвидеть опасность и только учатся оценивать скорость движения автомашины при приближении к ним, к тому же из-за своего невысокого роста дети бывают незаметны для водителей, — а это опасно для жизни! Обязательно обратите внимание на возникающие опасности при посадке и высадке из общественного транспорта. Запомните: обходить стоящий автобус или троллейбус ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт отъедет, и только после этого переходить дорогу по пешеходному переходу.
Госавтоинспекция Западного округа призывает всех участников дорожного движения быть внимательными к детям на дороге, и напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения — залог безопасности на дороге!
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