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24 апреля пройдет основной этап городского профилактического мероприятия «Пешеходный переход»
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24 апреля пройдет основной этап городского профилактического мероприятия «Пешеходный переход» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Рейд «Пешеходный переход», направленный на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику дорожно-транспортного травматизма с пешеходами, пройдет на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО.
В рамках мероприятия сотрудники дорожно-патрульной службы будут следить за тем, чтобы пешеходы, переходящие проезжую часть дороги, соблюдали правила дорожного движения, а водители, в свою очередь, тоже проезжали пешеходные переходы по всем правилам, а также останавливались и ставили на стоянку свой автомобиль около общеобразовательных учреждений и рядом с пешеходными переходами согласно ПДД.
Госавтоинспекция Западного округа призывает всех участников дорожного движения быть внимательными, и напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения — залог безопасности на дороге!
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