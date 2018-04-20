24 апреля пройдет основной этап городского профилактического мероприятия «Пешеходный переход»

Рейд «Пешеходный переход», направленный на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику дорожно-транспортного травматизма с пешеходами, пройдет на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО.

В рамках мероприятия сотрудники дорожно-патрульной службы будут следить за тем, чтобы пешеходы, переходящие проезжую часть дороги, соблюдали правила дорожного движения, а водители, в свою очередь, тоже проезжали пешеходные переходы по всем правилам, а также останавливались и ставили на стоянку свой автомобиль около общеобразовательных учреждений и рядом с пешеходными переходами согласно ПДД.

Госавтоинспекция Западного округа призывает всех участников дорожного движения быть внимательными, и напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения — залог безопасности на дороге!