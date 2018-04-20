В Ленобласти потратят 10 миллионов на восстановление разрушенного моста

В Лужском районе Ленобласти реконструируют разрушенный мост через реку Ящеру. По данным источника «Мойки78» в областном правительстве, работы будет вести предприятие «Ленавтодор».

Ремонт моста пройдет в поселке Табор, где большегрузные машины почти разрушили переправу. На данный момент поселок практически отрезан от внешнего мира, поэтому ремонт планируется провести в кратчайшие сроки. По предварительным прогнозам, работы по восстановлению моста займут около месяца и будут стоить 10 миллионов рублей.

После окончания ремонта у переправы установят дорожные знаки, предупреждающие водителей о весе машин, допустимом для проезда по мосту.