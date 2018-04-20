Ещё
В Ленобласти потратят 10 миллионов на восстановление разрушенного моста
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ленобласти потратят 10 миллионов на восстановление разрушенного моста 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Лужском районе Ленобласти реконструируют разрушенный мост через реку Ящеру. По данным источника «Мойки78» в областном правительстве, работы будет вести предприятие «Ленавтодор».
Ремонт моста пройдет в поселке Табор, где большегрузные машины почти разрушили переправу. На данный момент поселок практически отрезан от внешнего мира, поэтому ремонт планируется провести в кратчайшие сроки. По предварительным прогнозам, работы по восстановлению моста займут около месяца и будут стоить 10 миллионов рублей.
После окончания ремонта у переправы установят дорожные знаки, предупреждающие водителей о весе машин, допустимом для проезда по мосту.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Полсотни человек стали жертвами автокатастрофы в Индии Корова стала причиной серьезной аварии под Красноярском Смертельное ДТП под Челябинском: легковушка на огромной скорости вылетела на встречку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску104
Мотоциклистам отказывают в ОСАГО49
Девушке в багажнике авто сломали ноги2
Китайский урод для субербогачей48
Красота Женевского автосалона37
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение