Ещё
В Ленобласти похитители «Тойоты Ленд Крузер» пока что ушли от полицейской погони
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ленобласти похитители «Тойоты Ленд Крузер» пока что ушли от полицейской погони 

Интересант 1 час назад
Накануне работник торгового центра, расположенного на проспекте Энгельса в Петербурге, заявил в полицию, что на парковке ТРЦ водитель «Лексуса» пытался угнать «Тойоту Ленд Крузер».
По пути на место происшествия полицейским попались два «Лексуса», следовавшие в сторону поселка Кузьмоловского. Остановить автомобили и догнать их стражам порядка не удалось, поскольку на большой скорости «Лексусы» отправились в разные стороны.
Позднее один из них был найден на Железнодорожной улице, в открытом салоне обнаружены провода, электроприборы и инструменты из арсенала профессиональных автоугонщиков. Полиция злоумышленников ищет, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Интересант: последние новости
В железнодорожной аварии, случившейся в австрийском Зальцбурге, пострадали 54 человека Председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров выразил соболезнования родственникам жертв страшной автокатастрофы в Вологодской области После ДТП в Вологодской области, в котором погибли семь человек, возбуждено уголовное дело в отношении водителя большегруза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску102
Мотоциклистам отказывают в ОСАГО47
Девушке в багажнике авто сломали ноги2
Китайский урод для субербогачей48
Красота Женевского автосалона37
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение