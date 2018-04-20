В Ленобласти похитители «Тойоты Ленд Крузер» пока что ушли от полицейской погони 

Накануне работник торгового центра, расположенного на проспекте Энгельса в Петербурге, заявил в полицию, что на парковке ТРЦ водитель «Лексуса» пытался угнать «Тойоту Ленд Крузер».
По пути на место происшествия полицейским попались два «Лексуса», следовавшие в сторону поселка Кузьмоловского. Остановить автомобили и догнать их стражам порядка не удалось, поскольку на большой скорости «Лексусы» отправились в разные стороны.
Позднее один из них был найден на Железнодорожной улице, в открытом салоне обнаружены провода, электроприборы и инструменты из арсенала профессиональных автоугонщиков. Полиция злоумышленников ищет, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.