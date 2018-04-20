В Ленобласти похитители «Тойоты Ленд Крузер» пока что ушли от полицейской погони

Накануне работник торгового центра, расположенного на проспекте Энгельса в Петербурге, заявил в полицию, что на парковке ТРЦ водитель « Лексуса » пытался угнать « Тойоту Ленд Крузер».

По пути на место происшествия полицейским попались два «Лексуса», следовавшие в сторону поселка Кузьмоловского. Остановить автомобили и догнать их стражам порядка не удалось, поскольку на большой скорости «Лексусы» отправились в разные стороны.