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На пересечении Физкультурной и Краснодонской автомобиль провалился колесом под асфальт
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На пересечении Физкультурной и Краснодонской автомобиль провалился колесом под асфальт 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В пятницу, 20 апреля, в Самаре произошло ДТП. На пересечении Физкультурной и Краснодонской автомобиль провалился колесом под асфальт. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— Водитель не смог вытащить машину из ямы самостоятельно и вызвал эвакуатор. В ожидании помощи мужчина выставил аварийный знак, — рассказал очевидец.
Подобные происшествия с автомобилями в Самаре — не редкость. В прошлом месяце «Дэу-Нексия» ушла под асфальт двумя колесами. А жители поселка Управленческий, уставшие от ям на дорогах, прибили к дереву предупреждающую табличку на улице Симферопольской.
К сожалению, проблемы с дорожным покрытием не ограничиваются этим участком. С наступлением весны в областной столице оттаяли аварийные участки на улице Больничной, Врубеля, Волгина, проспекте Карла Маркса и других. 63.ru составил собственный хит-парад ям, причудливых и опасных для водителей. Как они выглядят, можно узнать в нашем фоторепортаже.
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