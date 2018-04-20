Девушке в багажнике авто сломали ноги 

В Калуге 14 апреля рано утром произошло странное дорожно-транспортное происшествие. В машине Opel Corsa ехали две девушки, но местом своего размещения они выбрали не салон, а открытый багажник. За ними следовала отечественная легковушка. В какой-то момент её водитель слишком приблизился к иномарке и, когда та затормозила, врезался в неё. В результате у 24-летней девушки сломаны обе ноги, она в тяжёлом состоянии отправлена в больницу. О состоянии её подруги не сообщается. Сейчас ведётся административное расследование данного инцидента.