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Лихач на «Ладе» въехал в фонтан на ростовской набережной
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Лихач на «Ладе» въехал в фонтан на ростовской набережной 

Деловое сообщество 1 час назад
Сегодня утром, 20 апреля, водитель ВАЗ-2114 въехал на ростовской набережной в мобильную кофейню и остановился посередине светомузыкального фонтана «Петровский» на пересечении с переулком Семашко. Об этом рассказали комментаторы в популярном паблике в социальных сетях. При этом, по словам очевидцев, если бы не удар о мобильную кофейню, автомобиль вместе с водителем уже бы плавал в Дону среди туристических теплоходов.
«Жёстко было бы, если б это произошло в выходной день, когда вокруг фонтана куча народа! А так просто повезло всем», — написал один из пользователей социальной сети.
По некоторым данным, у автомобиля отказали тормоза. Водитель и гуляющие по набережной ростовчане не пострадали.
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