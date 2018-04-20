Лихач на «Ладе» въехал в фонтан на ростовской набережной

Сегодня утром, 20 апреля, водитель ВАЗ-2114 въехал на ростовской набережной в мобильную кофейню и остановился посередине светомузыкального фонтана «Петровский» на пересечении с переулком Семашко. Об этом рассказали комментаторы в популярном паблике в социальных сетях. При этом, по словам очевидцев, если бы не удар о мобильную кофейню, автомобиль вместе с водителем уже бы плавал в Дону среди туристических теплоходов.

«Жёстко было бы, если б это произошло в выходной день, когда вокруг фонтана куча народа! А так просто повезло всем», — написал один из пользователей социальной сети.

По некоторым данным, у автомобиля отказали тормоза. Водитель и гуляющие по набережной ростовчане не пострадали.