Опубликовано новое видео уничтожения заправки под Новороссийском

В сети размещена видеозапись с камеры наблюдения, установленной на автозаправочной станции, уничтоженной грузовиком, оставленным без присмотра.

Напомним, что 13 апреля неуправляемая фура протаранила АЗС в селе Владимировка под Новороссийском. Водитель большегруза, покинувший кабину, попытался догнать «сбежавшее» транспортное средство, однако не сумел этого сделать.

Грузовик пробил цистерну с пропаном, после чего произошел взрыв и пожар — именно эти моменты и попали в объектив камеры наблюдения.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.