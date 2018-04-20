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Опубликовано новое видео уничтожения заправки под Новороссийском
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Опубликовано новое видео уничтожения заправки под Новороссийском 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещена видеозапись с камеры наблюдения, установленной на автозаправочной станции, уничтоженной грузовиком, оставленным без присмотра.
Напомним, что 13 апреля неуправляемая фура протаранила АЗС в селе Владимировка под Новороссийском. Водитель большегруза, покинувший кабину, попытался догнать «сбежавшее» транспортное средство, однако не сумел этого сделать.
Грузовик пробил цистерну с пропаном, после чего произошел взрыв и пожар — именно эти моменты и попали в объектив камеры наблюдения.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
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