Взрыв АЗС под Новороссийском попал на видео

Как он это сделал? Легко! Всего лишь оставил свой грузовик без присмотра, не поставив его на ручной тормоз. В результате фура покатилась и на полном ходу врезалось в цистерны с пропаном. В тот же миг оттуда вырвались облака газа, находящегося под высоким давлением.

Как ни странно, прошла почти минута, прежде чем газ добрался-таки до искры и вспыхнул. Мгновенно территорию АЗС охватило пламя. К счастью, к тому моменту никого уже на территории не было, и никто не пострадал.

Однако водителю теперь придется выплачивать немалые деньги за восстановление своего грузовика, ремонт АЗС и за улетучившийся пропан.