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Взрыв АЗС под Новороссийском попал на видео
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Взрыв АЗС под Новороссийском попал на видео 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Как он это сделал? Легко! Всего лишь оставил свой грузовик без присмотра, не поставив его на ручной тормоз. В результате фура покатилась и на полном ходу врезалось в цистерны с пропаном. В тот же миг оттуда вырвались облака газа, находящегося под высоким давлением.
Как ни странно, прошла почти минута, прежде чем газ добрался-таки до искры и вспыхнул. Мгновенно территорию АЗС охватило пламя. К счастью, к тому моменту никого уже на территории не было, и никто не пострадал.
Однако водителю теперь придется выплачивать немалые деньги за восстановление своего грузовика, ремонт АЗС и за улетучившийся пропан.
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