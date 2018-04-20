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Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля медицинской службы на юге Москвы
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Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля медицинской службы на юге Москвы 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Один человек пострадал в автомобильной аварии на территории столичного района Зябликово. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«По предварительным данным, в 11:05 на пересечении ул. Мусы Джалиля и Бесединского шоссе произошло столкновение легкового автомобиля и машины медицинской службы. Один человек получил травмы», — отметили в ведомстве.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики, выясняются обстоятельства случившегося.
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