Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля медицинской службы на юге Москвы

Один человек пострадал в автомобильной аварии на территории столичного района Зябликово. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«По предварительным данным, в 11:05 на пересечении ул. Мусы Джалиля и Бесединского шоссе произошло столкновение легкового автомобиля и машины медицинской службы. Один человек получил травмы», — отметили в ведомстве.