Пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье выписали из больниц

Всех пострадавших в ДТП с автобусом, перевозившем детей, в Пушкинском районе Подмосковья выписали из больниц, сообщил РИАМО в пятницу министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

«Все пострадавшие в результате ДТП в Пушкинском районе, находившиеся в подмосковных больницах, выписаны», — сказал Марков.

Столкновение экскурсионного автобуса Volvo с автомобилем ВАЗ-2109 произошло на 67-м километре трассы А-107 вблизи населенного пункта Царево Пушкинского района 12 апреля. Автобус перевозил 40 детей в сопровождении взрослых. В результате ДТП водитель легкого автомобиля от полученных травм скончался.

Ранее в Твери задержали директора ООО «ТверьТурСервис», которому принадлежал попавший в ДТП автобус. В отношении него возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.