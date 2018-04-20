Ещё
Пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье выписали из больниц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье выписали из больниц 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Всех пострадавших в ДТП с автобусом, перевозившем детей, в Пушкинском районе Подмосковья выписали из больниц, сообщил РИАМО в пятницу министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
«Все пострадавшие в результате ДТП в Пушкинском районе, находившиеся в подмосковных больницах, выписаны», — сказал Марков.
Столкновение экскурсионного автобуса Volvo с автомобилем ВАЗ-2109 произошло на 67-м километре трассы А-107 вблизи населенного пункта Царево Пушкинского района 12 апреля. Автобус перевозил 40 детей в сопровождении взрослых. В результате ДТП водитель легкого автомобиля от полученных травм скончался.
Ранее в Твери задержали директора ООО «ТверьТурСервис», которому принадлежал попавший в ДТП автобус. В отношении него возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РИАМО: последние новости
Движение транспорта полностью восстановили на Новом Арбате после проседания грунта Один человек пострадал при пожаре в квартире на севере Москвы Вертолет эвакуировал 4‑летнего ребенка с места ДТП в Щербинке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску102
Мотоциклистам отказывают в ОСАГО48
Девушке в багажнике авто сломали ноги2
Китайский урод для субербогачей48
Красота Женевского автосалона37
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение