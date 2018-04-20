Прокуратура направило в суд уголовное дело о ДТП с семью погибшими

Мой Калининград. В Калининграде прокуратурой Калининградской области в Гвардейский районный суд сегодня, 20 апреля 2018 года, направлено уголовное дело по обвинению 35-летнего горожанина в совершении дорожно-транспортного происшествия, происшедшего 23 сентября.2017 года на автодороге Калининград-Черняховск-Нестеров».

В результате пострадали 10 пассажиров и 7 погибли, в том числе беременная женщина.

В ходе следствия установлено, что гражданин, управляя автомобилем марки « Мерседес ML», нарушил Правила дорожного движения, превысил допустимую скорость, не соблюдая боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения, допустил столкновение с маршрутным такси марки «Мерседес Спринтер».

Водителю автомобиля предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ — совершение ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 20 апреля 2018 года, в прокуратуре Калининградской области.

В ходе расследования установлено, что он ранее не судим, холост, детей не имеет. Вину в совершении преступления признал полностью.

Расследование данного уголовного дела находилось на особом контроле прокуратуры Калининградской области и окончено по истечении полугода после ДТП.

Кроме того, прокуратурой области к обвиняемому предъявлено 10 исков на сумму в 400 тысяч рублей о возмещении им затрат на лечение пострадавших в указанном дорожно-транспортном происшествии.