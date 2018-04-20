Полиция начала проверку после ДТП с девятью пострадавшими под Брянском

БРЯНСК, 20 апр — РИА Новости . Полиция проводит проверку по факту ДТП в Унечском районе Брянской области, в котором девять человек пострадали при столкновении грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщили в УМВД по региону.

"Полиция проводит проверку по факту ДТП с 9 пострадавшими в Брянской области. В результате ДТП трое пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы, шестеро обратились за помощью в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Как уточнила РИА Новости представитель полиции, необходима ли госпитализация шестерым пострадавшим, доставленным в медучреждение, станет ясно после обследования.

По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу около 06.15 мск на 121 километре автодороги «Брянск-Новозыбков» в Унечском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Fiat , двигаясь со стороны Новозыбкова в сторону Брянска, не соблюдал дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди полуприцепом в составе автопоезда автомобиля DAF. После этого в автомобиль Fiat въехал автомобиль Kia Spectra , говорится в сообщении.