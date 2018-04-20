На Декабристов произошла массовая авария

Фото: vk.com Минувшим вечером в Московском районе на улице Декабристов произошла массовая авария. Семь автомобилей столкнулись напротив дома №114.

26-летний водитель иномарки на большой скорости выехал на встречную полосу и протаранил пять автомобилей. Одну из машин отбросило в сторону на еще два автомобиля.

В результате ДТП пострадал 45-летний водитель. Его доставили в больницу с закрытым переломом ребра и стопы, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Читайте также:В Казани начали наносить новую дорожную разметку