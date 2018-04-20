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На Декабристов произошла массовая авария
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На Декабристов произошла массовая авария 

Казанский Портал 36 минут назад
Фото: vk.com  Минувшим вечером в Московском районе на улице Декабристов произошла массовая авария. Семь автомобилей столкнулись напротив дома №114.
26-летний водитель иномарки на большой скорости выехал на встречную полосу и протаранил пять автомобилей. Одну из машин отбросило в сторону на еще два автомобиля.
В результате ДТП пострадал 45-летний водитель. Его доставили в больницу с закрытым переломом ребра и стопы, сообщает Госавтоинспекция Казани.
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