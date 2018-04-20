В Кирове грузовик пробил бензобак: спасатели смывали топливо с дороги 

В четверг, 19 апреля 2018 года, в Кирове на улице Щорса водитель Scania пробил бензобак. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.
Авария произошла в 9 часов у дома №67 по улице Щорса.
«Водитель Scania с прицепом почувствовал удар, остановился, вышел из авто и увидел, что решеткой сточной канавы пробило низ топливного бака», — пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.
Топливо разлилось по дороге. В пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что через 20 минут на место происшествия приехали спасатели. Сотрудники МЧС смыли топливо с проезжей части, отключили аккумулятор.
В аварии никто не пострадал, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото — ГИБДД по Кировской области