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В Кирове грузовик пробил бензобак: спасатели смывали топливо с дороги
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В Кирове грузовик пробил бензобак: спасатели смывали топливо с дороги 

Vyatka-grad.ru 38 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В четверг, 19 апреля 2018 года, в Кирове на улице Щорса водитель Scania пробил бензобак. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.
Авария произошла в 9 часов у дома №67 по улице Щорса.
«Водитель Scania с прицепом почувствовал удар, остановился, вышел из авто и увидел, что решеткой сточной канавы пробило низ топливного бака», — пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.
Топливо разлилось по дороге. В пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что через 20 минут на место происшествия приехали спасатели. Сотрудники МЧС смыли топливо с проезжей части, отключили аккумулятор.
В аварии никто не пострадал, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото — ГИБДД по Кировской области
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