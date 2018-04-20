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В Каневском районе при столкновении мотоцикла и скутера пострадали два человека
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В Каневском районе при столкновении мотоцикла и скутера пострадали два человека 

Новая Кубань 37 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 апр. — Новая Кубань. Вчера в станице Стародеревянковской столкнулись мотоцикл и скутер.
По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем мотоцикла «Kawasaki zzr-400-r1» совершал обгон и врезался в поворачивающий налево скутер под управлением 19-летнего юноши.
В результате аварии оба водителя были травмированы, их госпитализировали. Как выяснилось, у виновника ДТП не было прав на управление мотоциклом (отсутствовала соответствующая категория).
Обстоятельства случившегося уточняются, сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.
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