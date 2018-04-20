В Каневском районе при столкновении мотоцикла и скутера пострадали два человека

Краснодар. 20 апр. — Новая Кубань. Вчера в станице Стародеревянковской столкнулись мотоцикл и скутер.

По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем мотоцикла «Kawasaki zzr-400-r1» совершал обгон и врезался в поворачивающий налево скутер под управлением 19-летнего юноши.

В результате аварии оба водителя были травмированы, их госпитализировали. Как выяснилось, у виновника ДТП не было прав на управление мотоциклом (отсутствовала соответствующая категория).

Обстоятельства случившегося уточняются, сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.