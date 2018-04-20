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Отлетевшая от «КамАЗа» рессора ранила автомобилистку в Арзамасе
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Отлетевшая от «КамАЗа» рессора ранила автомобилистку в Арзамасе 

Newsroom24 34 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в час дня 19 апреля на улице 9 Мая. Мужчина 1995 г.р. (водительский стаж пять лет), управляя автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом, допустил выброс рессоры передней оси. Рессора попала в автомобиль «Пежо».
В результате происшествия пострадала водитель иномарки — женщина 1974 г.р. Она самостоятельно обратилась в больницу с ушибами и ссадинами. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.
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