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Неизвестный избил мужчину на станции метро «Автозаводская» в Москве
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Неизвестный избил мужчину на станции метро «Автозаводская» в Москве 

РИАМО 17 минут назад
Фото: РИАМО
На станции столичной подземки «Автозаводская» злоумышленник в ходе ссоры избил мужчину, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, ранее от полицейского в УВД поступила информация о причинении телесных повреждений на станции метро «Автозаводская».
«Установлено, что 20 марта примерно в 18:45 на платформе станции метро «Автозаводская» неизвестный в ходе конфликта причинил телесные повреждения мужчине 1987 года рождения, который нарядом скорой медицинской помощи был госпитализирован в медучреждение», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что 19 апреля по данному факту возбудили уголовное дело.
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