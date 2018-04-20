Неизвестный избил мужчину на станции метро «Автозаводская» в Москве

На станции столичной подземки «Автозаводская» злоумышленник в ходе ссоры избил мужчину, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, ранее от полицейского в УВД поступила информация о причинении телесных повреждений на станции метро «Автозаводская».

«Установлено, что 20 марта примерно в 18:45 на платформе станции метро «Автозаводская» неизвестный в ходе конфликта причинил телесные повреждения мужчине 1987 года рождения, который нарядом скорой медицинской помощи был госпитализирован в медучреждение», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 19 апреля по данному факту возбудили уголовное дело.