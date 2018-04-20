Медосвидетельствование водителей будет проходить в новом комфортном кабинете в Нижнем Новгороде

Сотрудники Госавтоинспекции и врачи-наркологи представили 20 апреля новый кабинет медицинского освидетельствования и напомнили о негативных последствиях управления автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает корреспондент NewsRoom24/

Кабинет находится на улице Романова, д.2. Специалисты круглосуточно проводят освидетельствование водителей транспортных средств, граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Кабинет работает с гражданами по направлениям сотрудников внутренних органов, обеспечивающих контроль в сфере незаконного оборота наркотических средств, по направлению работодателя в том случае, если есть основания полагать, что сотрудник появился на работе нетрезвым, по личным заявлениям.

Кроме того, сотрудники кабинета осуществляют предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей транспортных средств. По их словам, на каждого человека уходит в среднем около сорока минут. Кабинет оснащен современными приборами, безошибочно определяющими наличие в организме человека и алкоголя, и наркотиков.

По словам начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области полковника полиции Павла Ржевского, проблема нетрезвого вождения на дорогах страны всегда актуальна: в 2014 году было задержано 25000 нетрезвых водителей, в 2015 году — 24500 человек, в 2016 году — менее 20000, в 2017 — 16000. За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в 2017 году было осуждено 1332 водителя. В прошлом году каждое десятое ДТП происходило по вине нетрезвых автомобилистов. В «пьяных» авариях погибло 99 человек. В этом году количество ДТП с участием нетрезвых водителей снижается, но количество погибших остаётся прежним.

Павел Ржевский призвал нижегородцев проявлять гражданскую позицию и сообщать по телефону «02» о фактах пьянства за рулем. Он напомнил, что управление транспортом водителями в нетрезвом состоянии влечет наказание в виде лишения водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность с широким спектром наказаний, в том числе и в виде лишение свободы.