Публикуем путеводитель по кабинету медицинского освидетельствования в Нижнем Новгороде

Попасть сюда можно если вас остановили на дороге и есть подозрение, что перед тем, как сесть за руль, вы употребляли алкоголь или наркотики. Либо в профилактических целях — когда водители проходят медосмотр перед выходом в рейс. Первое, понятно, происходит чаще.

Кстати, отказ от прохождения медицинского освидетельствования приравнивается к тому, что человек был пьян, имейте это в виду. Наказание в обоих случаях — штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав.

Скорость приема в кабинете — примерно 1 человек в 40 минут. это связано с тем, что если есть подозрение на наличие в организме алкоголя — повторный анализ делается через 20 минут.

В кабинете делаются предварительные анализы. Если они подтверждаются — то результаты отправляют в лабораторию на Ильинскую для стопроцентного подтверждения.

Вся процедура выглядит так: человека регистрируют, затем просят подышать в алкотестер. Соглашаются добровольно это делать не все посетители медицинского кабинета, так как сюда привозят в том числе и тех, кто отказался походить эту процедуру на дороге, но их обычно убеждает присутствие сотрудников правопорядка.

Выдох в трубку делается глубокий, до специфического щелчка.

После этого алкотестер подносят к специальному прибору, который сканирует с него данные и делает распечатку.

На таком «чеке» есть дата, время, данные человека, количество алкоголя в крови. Допустимое — до 0,16. В нашем случае — кристальная трезвость, по нолям.

Если нужно пройти тест на наркотики — процедура иная. У «клиента» берут мочу. Тут все похоже на тест на беременность.

В мочу опускают специальную полоску, которую потом заряжают в прибор.

Прибор сканирует данные и, как и в случае с алкотестером, распечатывает заключение.

Если человек не потов к такому анализу в течение ближайших 30 минут у него берут кровь.

А теперь немного цифр

По данным ГИБДД, в 2017 году в Нижегородской области на совести водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения 581 ДТП, 99 погибших, 805 раненых. За первые 3 месяца текущего года — 47 ДТП, 17 погибших и 69 раненых.

В регионе каждый четвертый погибший получает смертельные травмы именно в «пьяных» ДТП.

В 2017 году к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде привлечено 14,5 тысяч водителей, 1 332 — к уголовной. В 1 квартале текущего года — 3 300 и 400 человек соответственно.