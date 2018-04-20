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Соколов: Грузовики поедут по мосту в Крым в октябре
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Соколов: Грузовики поедут по мосту в Крым в октябре 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
По окончании летнего сезона Минтранс РФ рассчитывает начать движение грузовых автомобилей по новому мосту, который свяжет материковую часть России с Крымом. Об этом заявил сегодня глава ведомства Максим Соколов.
"Грузовики поедут по Крымскому мосту до конца 2018 года — ориентировочно в октябре, сразу после завершения высокого летнего сезона", — передают РИА Новости заявление министра.
Кроме того, он напомнил, что мост сдается досрочно — за полгода до назначенного срока. Ожидается, что уже к началу курортного сезона — в конце мая — по нему будет открыто движение для легковых автомобилей и автобусов.
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