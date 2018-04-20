Минтранс рассчитывает, что грузовики начнут двигаться по мосту в Крым в октябре

МОСКВА, 20 апреля. / ТАСС /. Грузовики поедут по Крымскому мосту ориентировочно в октябре, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов

"Грузовики поедут по Крымскому мосту до конца 2018 года — ориентировочно в октябре, сразу после завершения высокого летнего сезона", — сказал он.

"Мост сдается досрочно, за полгода до назначенного срока — уже в конце мая, в преддверии курортного сезона, по нему смогут поехать легковые автомобили и автобусы. Со своей стороны, мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить максимально комфортный переезд в Крым и обратно для отпускников-автомобилистов и пассажиров межрегиональных и туристических автобусов", — заявил Соколов.

"При этом безопасность моста будет гарантированно обеспечена в необходимом объеме для проезда легкового транспорта и автобусов как силами подразделений транспортной безопасности, так и нашими коллегами из специальных структур", — добавил он.

В связи с планами строителей Крымского моста ввести его автодорожную часть в эксплуатацию со значительным опережением — в мае 2018 года, министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив.

На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.

Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года. Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста: такой транспорт сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.

Минтранс сообщал, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой «Таврида». Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь.