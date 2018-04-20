Перевозки личного транспорта в вагонах-автомобилевозах в РФ выросли в январе-марте на 10% — до 1,5 тыс.

Объемы перевозки автомобилей и мотоциклов пассажиров в вагонах-автомобилевозах поездов дальнего следования увеличились в I квартале 2018 г. на 10% по сравнению с показателем годичной давности, составив 1,5 тыс. единиц. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Более 1,5 тыс. транспортных средств (автомобили и мотоциклы) перевезено с начала 2018 г. в специализированных вагонах-автомобилевозах, курсирующих в составах поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» дочернее общество ОАО «РЖД» ). Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2017 г. В том числе в марте было отправлено 377 транспортных средства (плюс 26% к марту 2017 г.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми популярными маршрутами перевозок автомобилей и мотоциклов пассажиров в специализированных вагонах поездов дальнего следования стали Москва-Санкт-Петербург, Санкт-Петербург-Адлер, Москва-Адлер и Москва-Хельсинки.

«Специальный вагон включается в состав поезда по предварительным заявкам и одновременно может перевозить от трех до пяти автомобилей (в зависимости от их габаритов) или восемь мотоциклов. Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления автомобилей, а также системами пожарной и охранной сигнализации. В парке АО «ФПК» в настоящее время 13 вагонов-автомобилевозов», — указано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что заявку на перевозку машины пассажиры могут оформить на сайте РЖД, а документы на перевозку автомобиля — в специализированных билетных кассах ФПК. Услуга действует с 2012 г. В настоящее время вагоны-автомобилевозы включаются в состав регулярных поездов по восьми маршрутам: Москва-Казань, Москва-Адлер, Санкт-Петербург-Адлер, Москва-Санкт-Петербург, Москва-Петрозаводск, Москва-Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону-Адлер и Москва-Хельсинки.