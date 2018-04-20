Молния: Более десяти мирных жителей погибли или пострадали в результате подрыва автомобиля на фугасе в афганской провинции Нангархар — официальный…

на фугасе в афганской провинции Нангархар — официальный источник

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