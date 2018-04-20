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Молния: Более десяти мирных жителей погибли или пострадали в результате подрыва автомобиля на фугасе в афганской провинции Нангархар — официальный…
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Молния: Более десяти мирных жителей погибли или пострадали в результате подрыва автомобиля на фугасе в афганской провинции Нангархар — официальный… 

ИА Синьхуа 2 часа назад
на фугасе в афганской провинции Нангархар — официальный источник
ИА Синьхуа: последние новости
Автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Японии, среди китайцев никто серьезно не пострадал 18 человек погибли, еще 70 пострадали в ДТП в Гане Два человека погибли и шестеро получили ранения в результате ДТП в Омской области России
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