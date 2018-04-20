Судебные приставы арестовали семь автомобилей курян и взыскали долг в 250 тысяч рублей

Сотрудники ведомства провели очередной рейд в Сеймском округе по выявлению водителей-должников по исполнительным производствам

Как сообщает пресс-служба УФССП по Курской области, в результате проведения рейда в транспортном потоке удалось выявить 63 автомобиля, принадлежащих должникам. Прямо на месте судебные приставы взыскали с них около 250 тыс. руб., в том числе 182 тыс. руб. — задолженности по налогам. Семь автомобилей были арестованы. Один из автомобилистов погасил долг в размере 80 тысяч рублей, чтобы избежать ареста машины.

Судебные приставы напоминают о том, что проверить информацию о задолженностях можно на официальном сайте ведомства.