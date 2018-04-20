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Судебные приставы арестовали семь автомобилей курян и взыскали долг в 250 тысяч рублей
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Судебные приставы арестовали семь автомобилей курян и взыскали долг в 250 тысяч рублей 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Сотрудники ведомства провели очередной рейд в Сеймском округе по выявлению водителей-должников по исполнительным производствам
Как сообщает пресс-служба УФССП по Курской области, в результате проведения рейда в транспортном потоке удалось выявить 63 автомобиля, принадлежащих должникам. Прямо на месте судебные приставы взыскали с них около 250 тыс. руб., в том числе 182 тыс. руб. — задолженности по налогам. Семь автомобилей были арестованы. Один из автомобилистов погасил долг в размере 80 тысяч рублей, чтобы избежать ареста машины.
Судебные приставы напоминают о том, что проверить информацию о задолженностях можно на официальном сайте ведомства.
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