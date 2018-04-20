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Орел в час пик парализовал решительный пациент
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Орел в час пик парализовал решительный пациент 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Утро 20 апреля в Орле началось с огромной пробки. Движение по Тургенескому мосту, соединяющему Заводской и Советский районы, было сильно затруднено.
Как сообщают очевидцы, какой-то мужчина выбрался из машины скорой и залез под нее. Видимо, ему не понравилась идея о госпитализации. Инцидент произошел в самый час пик — незадолго до 9:00. Медикам своими силами не удалось вытащить мужчину из-под авто. Пришлось помогать сотрудникам МЧС. Пока проходила «спецоперация», полицейские регулировали автопотоки.
(Фото группы «Орел Автомобильный»).
Сообщение Орел в час пик парализовал решительный пациент появились сначала на РИА 57.
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