Орел в час пик парализовал решительный пациент

Утро 20 апреля в Орле началось с огромной пробки. Движение по Тургенескому мосту, соединяющему Заводской и Советский районы, было сильно затруднено.

Как сообщают очевидцы, какой-то мужчина выбрался из машины скорой и залез под нее. Видимо, ему не понравилась идея о госпитализации. Инцидент произошел в самый час пик — незадолго до 9:00. Медикам своими силами не удалось вытащить мужчину из-под авто. Пришлось помогать сотрудникам МЧС . Пока проходила «спецоперация», полицейские регулировали автопотоки.

(Фото группы «Орел Автомобильный»).