Завершено расследование дела о гибели пассажиров маршрутки под Гвардейском

Следственный комитет завершил расследование дела о гибели водителя и шести пассажиров маршрутки в ДТП, которе произошло вечером 22 сентября 2017 года под Гвардейском. Водителю, нарушившему правила дорожного движения, грозит до семи лет тюрьмы.

Обвиняемый — 35-летний житель Калининграда. В тот вечер, как считает следствие, он двигался на « Мерседес ML350» по федеральной трассе «Калининград-Черняховск-Нестеров» и в районе поселка Солдатово не снизил скорость перед участком, где шли дорожные работы (там действовало временное ограничение скоростного режима в 40 км/ч и была установлена временная разделительная полоса). Его скорость была не менее 71,5 км/ч, поэтому он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где почти лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом, нелегально перевозившим пассажиров.

На месте аварии погибли водитель микроавтобуса и шесть пассажиров, еще семь пассажиров оказались на больничных койках.

«Следствием проделан значительный объем работы: проведены четыре сложные технические судебные экспертизы по исследованию транспортных средств, в том числе их тормозных систем. Экспертные исследования позволили установить скорость, с которой обвиняемый двигался в момент столкновения с микроавтобусом. Кроме того, допрошены свидетели, проведены судебно-медицинские экспертизы», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко

Как говорят в СК, в ходе предварительного следствия обвиняемый в полном объеме признал вину.