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Суды стали реже лишать прав за выезд на встречную
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Суды стали реже лишать прав за выезд на встречную 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Например, число автомобилистов, наказанных за значительное превышение скорости, уменьшилось втрое по сравнению с данными за 2016 год. Реже получают наказание водители, которые не пропустили автомобиль со спецсигналами, выезжали на встречную полосу, а также те, кто был пойман пьяным за рулем. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Верховного суда за прошлый год.
Согласно статистике, автомобилисты реже стали выпивать и садиться за руль: количество таких дел, рассмотренных судами, сократилось с 353,1 тыс. до 317,4 тыс. Еще меньше стало тех, кто отказывается проходить медицинское освидетельствование — таких оказалось 204,2 тыс. против 228,5 тыс. в 2016 году.
Что же касается нарушителей, которые попались на встречке, то суд стал к ним менее строг: из 181,4 тыс. таких водителей 159 тыс. отделались штрафом. Также уменьшилось число наказаний за управление автомобилем с техническими неисправностями (с 8,7 тыс. до 8,1 тыс.) и за нарушения ПДД на железнодорожных путях (с 8,3 тыс. до 5,9 тыс.).
Фото: РИА «Новости» / Павел Лисицын
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