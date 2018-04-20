Пьяный пожилой велосипедист попал под машину на Ставрополье

Пьяный велосипедист оказался под колёсами легковушки вечером 19 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Водитель «ВАЗ-21099» из Нефтекумского района сбил велосипедиста на нерегулируемом перекрёстке. Пострадавшего пенсионера доставили в больницу Будённовска с травмами головы и грудной клетки, где врачи констатировали алкогольное опьянение.

В отличие от велосипедиста, водитель автомобиля был трезв, но прежде неоднократно привлекался к ответственности за различные нарушения ДТП. Полиция выясняет подробности случившегося и проводит проверку.