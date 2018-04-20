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Пьяный пожилой велосипедист попал под машину на Ставрополье
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Пьяный пожилой велосипедист попал под машину на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пьяный велосипедист оказался под колёсами легковушки вечером 19 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Водитель «ВАЗ-21099» из Нефтекумского района сбил велосипедиста на нерегулируемом перекрёстке. Пострадавшего пенсионера доставили в больницу Будённовска с травмами головы и грудной клетки, где врачи констатировали алкогольное опьянение.
В отличие от велосипедиста, водитель автомобиля был трезв, но прежде неоднократно привлекался к ответственности за различные нарушения ДТП. Полиция выясняет подробности случившегося и проводит проверку.
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