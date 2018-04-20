По Центральному парку Нью-Йорка могут запретить движение машин

Власти Нью-Йорка в скором времени планируют запретить движение автомобилей по Центральному парку, сообщили западные СМИ со ссылкой на мэра города Билла де Блазио.

«Парк был построен не для того, чтобы по нему разъезжали машины. На самом деле он создавался для людей еще до того, как были сконструированы первые автомобили», — объяснил решение де Блазио.

Он подчеркнул, что в приоритете у властей — безопасность и здоровье миллионов людей, которые ежедневно посещают парк, в том числе родителей и их детей.

Запрет на движение авто может вступить в силу в конце июня этого года. На машинах можно будет передвигаться только о четырем основным дорогам, пересекающим парк, но не по всей его территории.

Центральный парк был основан в 1859 году. Он занимает площадь в 325 гектаров (длина — четыре километра, ширина — 800 метров) и является одним из самых популярных в США и мире. Ежегодно его посещают более 40 миллионов человек.

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