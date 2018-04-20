Под Тольятти фура Volvo толкнула «Ладу» на ГАЗель дорожной службы

В четверг, 19 апреля, в 10:40 в Ставропольском районе, 44-летний мужчина, управлявший фурой Volvo , следуя по автодороге М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Тольятти, по предварительной версии полицейских, не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди в попутном направлении автомобиля ВАЗ , за рулём которого находился 58-летний мужчина, и столкнулся с ним, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.

После столкновения легковушка продолжила движение и врезалась в стоящий автомобиль ГАЗ дорожной службы. В результате дорожной аварии 33-летняя пассажирка одной из машин получила травмы. После оказания медицинской помощи пострадавшая направлена на амбулаторное лечение.