Вынесен приговор виновнику смертельного ДТП с полицейскими

Кромской районный суд Орловской области вынес приговор мужчине, который нарушил правила дорожного движения, и врезался на грузовике в машину ДПС

Он оправится в колонию-поселение на три года. Кроме того, лишен прав на два, сообщает пресс-служба прокуратуры

Авария произошла ночью 23 октября 2017 года на трассе М-2 «Крым». Патрульная машина ДПС -ВАЗ-2115 стояла на обочине. По заверениям МВД , проблесковые маячки были включены. Тем не менее, в «пятнадцатую» врезался DAF. После столкновения легковушка загорелась. Один полицейский погиб на месте, двоим потребовалась госпитализация.

Проверка показала, что нижегородец, находившийся за рулем грузовика, был трезв.

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