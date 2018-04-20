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Вынесен приговор виновнику смертельного ДТП с полицейскими
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Вынесен приговор виновнику смертельного ДТП с полицейскими 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Кромской районный суд Орловской области вынес приговор мужчине, который нарушил правила дорожного движения, и врезался на грузовике в машину ДПС.
Он оправится в колонию-поселение на три года. Кроме того, лишен прав на два, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Авария произошла ночью 23 октября 2017 года на трассе М-2 «Крым». Патрульная машина ДПС -ВАЗ-2115 стояла на обочине. По заверениям МВД, проблесковые маячки были включены. Тем не менее, в «пятнадцатую» врезался DAF. После столкновения легковушка загорелась. Один полицейский погиб на месте, двоим потребовалась госпитализация.
Проверка показала, что нижегородец, находившийся за рулем грузовика, был трезв.
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