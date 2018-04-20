Житель Южно-Сахалинска снял на камеру уничтожение автомобиля топором

Поздним вечером 16 апреля обитатели одного из дворов на улице Сахалинской услышали звонкие удары и громкую ругань: неадекватная женщина громила припаркованный автомобиль, не обращая внимания на просьбы прохожих прекратить безобразие.

Окружающим женщина, сообщила, что это месть владельцу машины: «Он меня угробил». А затем пояснила: «Он меня уродкой оставил, инвалидом. Он меня переехал два раза». Речь разрушительницы не отличалась последовательностью. Так, если вначале она причитала, что ее обидчик гуляет на свободе, не смотря на жалобы в суд, то затем радовалась: «Он уже давно в милиции сидит».