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Житель Южно-Сахалинска снял на камеру уничтожение автомобиля топором
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Житель Южно-Сахалинска снял на камеру уничтожение автомобиля топором 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Поздним вечером 16 апреля обитатели одного из дворов на улице Сахалинской услышали звонкие удары и громкую ругань: неадекватная женщина громила припаркованный автомобиль, не обращая внимания на просьбы прохожих прекратить безобразие.
Окружающим женщина, сообщила, что это месть владельцу машины: «Он меня угробил». А затем пояснила: «Он меня уродкой оставил, инвалидом. Он меня переехал два раза». Речь разрушительницы не отличалась последовательностью. Так, если вначале она причитала, что ее обидчик гуляет на свободе, не смотря на жалобы в суд, то затем радовалась: «Он уже давно в милиции сидит».
Как сообщают местные СМИ, полицейские, прибывшие на место происшествия, рассказали, что разбитая Honda принадлежит 70-летнему поджигателю, который месяцем ранее спалил два других автомобиля в процессе семейной ссоры, а сейчас задержан за наезд на пешехода. А нарушительница вечернего спокойствия является, по всей видимости, его сожительницей.
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