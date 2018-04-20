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Toyota начала продажи нового поколения Camry в России
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Toyota начала продажи нового поколения Camry в России 

Rambler News Service 44 минуты назад
20 апреля официальные дилеры Toyota Motor начали продажи восьмого поколения автомобиля Toyota Camry. Автоцентры до старта реализации оформили 1,8 тыс. контрактов на поставку нового поколения седана, сообщили в компании.
Сборка модели стартовала на заводе японской компании в Санкт-Петербурге в марте 2018 года, сообщали ранее RNS на предприятии.
2 апреля компания начала прием заказов и объявила цены на новую Camry. Стоимость авто начинается от 1,4 млн рублей, что ниже цены Camry текущего поколения на 8 тыс. рублей. Новое поколение Camry будет представлено в России с тремя бензиновыми двигателями, включая новый V6, агрегатированный с 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.
Продажи новых легковых автомобилей Toyota в России в 2017 году незначительно снизились и составили 94,238 тыс. штук. На заводе компании в Санкт-Петербурге производят автомобили Toyota Camry и RAV4.
Продажи Toyota Camry в первом квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 года снизились с 6,6 тыс. автомобилей до 6 тыс.
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