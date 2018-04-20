Toyota начала продажи нового поколения Camry в России

20 апреля официальные дилеры Toyota Motor начали продажи восьмого поколения автомобиля Toyota Camry . Автоцентры до старта реализации оформили 1,8 тыс. контрактов на поставку нового поколения седана, сообщили в компании.

Сборка модели стартовала на заводе японской компании в Санкт-Петербурге в марте 2018 года, сообщали ранее RNS на предприятии.

2 апреля компания начала прием заказов и объявила цены на новую Camry. Стоимость авто начинается от 1,4 млн рублей, что ниже цены Camry текущего поколения на 8 тыс. рублей. Новое поколение Camry будет представлено в России с тремя бензиновыми двигателями, включая новый V6, агрегатированный с 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Продажи новых легковых автомобилей Toyota в России в 2017 году незначительно снизились и составили 94,238 тыс. штук. На заводе компании в Санкт-Петербурге производят автомобили Toyota Camry и RAV4.

Продажи Toyota Camry в первом квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 года снизились с 6,6 тыс. автомобилей до 6 тыс.