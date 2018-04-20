Под Орлом машинист строительного крана получил тяжелые травмы

ВОРОНЕЖ, 20 апр — РИА Новости . Следствие в Орловской области выясняет обстоятельства падения части стрелы крана на крановщика, который был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ

По данным следствия, инцидент произошел 18 апреля в городе Ливны.

"При проведении работ по разбору стрелы крана на объекте строительства машинист крана получил телесные повреждения, с которыми госпитализирован в медицинское учреждение, тяжесть причиненного вреда здоровью в настоящее время устанавливается", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления по кадрам СК РФ по региону Ольга Берникова, строительство дома было завершено, и разбирали башенный кран. Следствие выясняет, упал ли крановщик вместе с частью стрелы крана или часть стрелы упала на него. По словам собеседницы агентства, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Следователи изъяли в ООО «Стройдом» служебную документацию.

"В ходе доследственной проверки предстоит установить наличие либо отсутствие в действиях ответственных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", — говорится в сообщении.