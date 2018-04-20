Подполковник полиции Каменска-Уральского устроил аварию

Заместитель начальника полиции ОВД Каменска-Уральского в звании подполковника попал в аварию на улице Карла Маркса. По данным главы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, он грубо нарушил ДТП и врезался в шлагбаум и сбил устройство запирания переезда на своей Тойоте . После аварии виновник спешно покинул место происшествия.

Сотрудники установили личность нарушителя, но проходить медицинское освидетельствование на алкоголь он отказался. В отношении него возбуждено административное дело.

Сейчас в ОВД Каменска-Уральского проводится служебная проверка, подполковник будет уволен из органов, его руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности.