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Подполковник полиции Каменска-Уральского устроил аварию
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Подполковник полиции Каменска-Уральского устроил аварию 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель начальника полиции ОВД Каменска-Уральского в звании подполковника попал в аварию на улице Карла Маркса. По данным главы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, он грубо нарушил ДТП и врезался в шлагбаум и сбил устройство запирания переезда на своей Тойоте. После аварии виновник спешно покинул место происшествия.
Сотрудники установили личность нарушителя, но проходить медицинское освидетельствование на алкоголь он отказался. В отношении него возбуждено административное дело.
Сейчас в ОВД Каменска-Уральского проводится служебная проверка, подполковник будет уволен из органов, его руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности.
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