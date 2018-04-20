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На Урале уволили замначальника городской полиции, протаранившего шлагбаум
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На Урале уволили замначальника городской полиции, протаранившего шлагбаум 

РИА Новости 37 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Замначальника ОВД города Каменск-Уральский уволили после того, как он на своей машине, по предварительным данным, наехал на железнодорожный шлагбаум, после чего отказался проходить медосвидетельствование, сообщил в пятницу РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, инцидент произошел вечером 18 апреля в Каменске-Уральском, на улице Карла-Маркса. Автомобиль Toyota наехал на шлагбаум и устройство запирания железнодорожного переезда. Как выяснилось, за рулем находился замначальника городского ОВД, подполковник 1970 года рождения в гражданской одежде. Иномарка является его личным транспортным средством. Горелых пояснил, что от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, в связи с чем было начато соответствующее административное делопроизводство.
"По данному факту руководством ОВД Каменска-Уральского проводится служебная проверка, принято решение об увольнении подполковника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и о привлечении к дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом непосредственного руководителя подозреваемого", — добавил Горелых.
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