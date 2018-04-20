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Более 40 человек пострадали на железнодорожном транспорте в Центральной России в 2017 году
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Более 40 человек пострадали на железнодорожном транспорте в Центральной России в 2017 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Свыше 40 человек пострадали на объектах железнодорожного транспорта в Центральном федеральном округе (ЦФО) России в прошлом году. Как сообщил на пресс-конференции замначальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД России по ЦФО Александр Тарушкин, 14 человек спасти не удалось.
"Цифры достаточно не утешительные, у нас за 2017 год на объектах железнодорожного транспорта Центрального федерального округа пострадало 45 человек, из них 35 несовершеннолетних. К сожалению, 14 человек погибли. Это трагедия не только для семей погибших, но и для тех, кто не смог вовремя затормозить, кто не смог обеспечить условия безопасности. Но, должен отметить, что по сравнению с 2016 годом, по цифрам мы идем на снижение", — сказал он.
Также Тарушкин отметил, что погибают в основном молодые люди от 14 до 18 лет, в основном это те подростки, которые имеют плотный контакт с соцсетями, а также из неблагополучных семей.
"Органы внутренних дел совместно с администрациями, образовательными учреждениями, подразделениями Следственного комитета активно работают, чтобы не допустить вот такие трагические моменты. Также мы проводим работу, чтобы вовремя реагировать на свершившийся факт, тут работа проводится в комплексе, то есть вовремя вмешиваемся и задерживаем правонарушителей. Кроме того, мы также анализируем причины произошедшего: почему это произошло, чтобы не допустить это впредь", — заключил он.
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