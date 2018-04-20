Более 40 человек пострадали на железнодорожном транспорте в Центральной России в 2017 году

МОСКВА, 20 апреля. / ТАСС /. Свыше 40 человек пострадали на объектах железнодорожного транспорта в Центральном федеральном округе (ЦФО) России в прошлом году. Как сообщил на пресс-конференции замначальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД России по ЦФО Александр Тарушкин, 14 человек спасти не удалось.

"Цифры достаточно не утешительные, у нас за 2017 год на объектах железнодорожного транспорта Центрального федерального округа пострадало 45 человек, из них 35 несовершеннолетних. К сожалению, 14 человек погибли. Это трагедия не только для семей погибших, но и для тех, кто не смог вовремя затормозить, кто не смог обеспечить условия безопасности. Но, должен отметить, что по сравнению с 2016 годом, по цифрам мы идем на снижение", — сказал он.

Также Тарушкин отметил, что погибают в основном молодые люди от 14 до 18 лет, в основном это те подростки, которые имеют плотный контакт с соцсетями, а также из неблагополучных семей.