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Mercedes отзывает почти 25 тыс. авто в РФ
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Mercedes отзывает почти 25 тыс. авто в РФ 

Прайм 43 минуты назад
Фото: Прайм
Официальный дилер Mercedes в РФ отзывает почти 25 тысяч автомобилей Mercedes-Benz (А-/В-/С-/ класса и CLA, GLA, GLC-классов) из-за возможного срабатывания подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат 24,763 тысячи автомобилей, реализованные с 2014 по 2017 годы.
"Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителя «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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