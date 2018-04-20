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Mercedes отзывает в России 25 тыс. автомобилей
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Mercedes отзывает в России 25 тыс. автомобилей 

ТАСС 36 минут назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. АО «Мерседес-Бенц РУС» — российский дилер Mercedes-Benz — отзывает в России 24,763 тыс. автомобилей моделей А, В, С классов, а также и CLA, GLA, GLC классов, произведенных в 2014-2017 годах, из-за проблем с подушкой безопасности водителя.
Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
"Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", — отмечается в сообщении.
В рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы осуществляются бесплатно, указали в ведомстве.
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