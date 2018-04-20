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С 22 апреля закрывается сквозное движение по улице Фрунзе в Калининграде
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С 22 апреля закрывается сквозное движение по улице Фрунзе в Калининграде 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщалось ранее, до 31 мая здесь будут ремонтировать дорожное полотно. Движение транспорта обещают закрывать поэтапно.
Сначала — участок от ул. Шевченко до ул. 9 Апреля, затем — от ул. 9 Апреля до ул. Грига. После рабочие перейдут на участок от ул. Грига до Литовского вала.
Пассажиров общественного транспорта предупреждают, что изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Так, при проведении I этапа работ автобус № 24 перенаправят по ул. Шевченко, ул. Пролетарской, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, ул. Фрунзе и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.
При проведении II и III этапов работ:
Автобус № 19 будет следовать по ул. Черняховского, Литовскому валу, ул. Ю. Гагарина и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту. Автобус № 24 поедет по ул. Шевченко, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, Литовскому валу, ул. Ю. Гагарина и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту. Автобус № 74 направят по ул. 9 Апреля, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, Московскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.
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