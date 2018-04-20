«Мост глупости» в Петербурге сделают заметней для водителей 

Мост на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Петербурге, который называют «мостом глупости» из-за того, что под ним регулярно застревают автомобили, планируется полностью или частично покрыть светоотражающей краской. Это сделает его более заметным для водителей, рассказал РИА Новости представитель учреждения «Мостотрест». Накануне очевидцы в соцсетях сообщили, что под мостом, где висит растяжка с надписью «Газель не пройдет», а также установлены предупреждающие знаки, ограничивающие габариты проезжающего транспорта, застряла очередная «Газель». Она стала 147-й машиной, которой не удалось благополучно миновать «мост глупости». У этого моста есть собственный аккаунт в сети микроблогов Twitter, автор которого ведет подсчет автомобилей, чьи водители оказались недостаточно внимательны.