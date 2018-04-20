Под Пензой на М-5 «Урал» из-за тройного ДТП расплющило «Ниву»

Недалеко от Пензы на федеральной трассе М-5 «Урал» зафиксировали дорожно-транспортное происшествие, свидетелями которого стали мимо проезжающие автомобилисты. Один из них снял видеоролик и выложил его в Сеть на всеобщее обозрение.

Так, получившееся видео можно посмотреть в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что один их участников ДТП, автомобиль «Нива», получил значительные вмятины, задняя часть авто превратилась в груду металла.

По информации, полученной от пресс-службы областной Госавтоинспекции , авария случилась 20 апреля в 6 часов утра на 649 километре трассы М-5 «Урал». В ДТП попали «ГАЗель», которой управлял 28-летниймолоджой человек, легковушка «ВАЗ-21214» под управлением 56-летнего водителя и « УАЗ Патриот», за рулем которого сидел 57-летний водитель.

«В результате инцидента 54-летняя пассажирка «УАЗа» с травмами была госпитализирована в больницу», — уточнили в пресс-службе управления.