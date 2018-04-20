Ещё
Под Пензой на М-5 «Урал» из-за тройного ДТП расплющило «Ниву»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Пензой на М-5 «Урал» из-за тройного ДТП расплющило «Ниву» 

PNZdrive 49 минут назад
Фото: PNZdrive
Недалеко от Пензы на федеральной трассе М-5 «Урал» зафиксировали дорожно-транспортное происшествие, свидетелями которого стали мимо проезжающие автомобилисты. Один из них снял видеоролик и выложил его в Сеть на всеобщее обозрение.
Так, получившееся видео можно посмотреть в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что один их участников ДТП, автомобиль «Нива», получил значительные вмятины, задняя часть авто превратилась в груду металла.
По информации, полученной от пресс-службы областной Госавтоинспекции, авария случилась 20 апреля в 6 часов утра на 649 километре трассы М-5 «Урал». В ДТП попали «ГАЗель», которой управлял 28-летниймолоджой человек, легковушка «ВАЗ-21214» под управлением 56-летнего водителя и «УАЗ Патриот», за рулем которого сидел 57-летний водитель.
«В результате инцидента 54-летняя пассажирка «УАЗа» с травмами была госпитализирована в больницу», — уточнили в пресс-службе управления.
PNZdrive: последние новости
В Пензенской области лосиха стала жертвой ДТП Подробности ночного ДТП: на пензенской трассе погиб 28-летний водитель «десятки» Бесстрашный «Бэтмен»: пензенец бросился под колеса автомобилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску148
Девушке в багажнике авто сломали ноги4
Мотоциклистам отказывают в ОСАГО57
Казахстан закрыл границу с Россией81
Китайский урод для субербогачей48
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение