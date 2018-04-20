ГК «Деловые линии» снижение престижа профессии водителя дальнобойщика является серьезной проблемой для отрасли

Он пояснил, что на сегодняшний день престиж профессии водителя дальнобойщика значительно снизился. «Основной состав водителей, это люди от 40 до 55 лет, но мы понимаем, что рано или поздно эти люди закончат трудовую деятельность и с кем работать потом не понятно. Молодежь не идет в профессию», — сообщил А. Лашкевич.

Он также отметил, что среди штата водителей компании 669 человек находятся в возрастной группе 45-50 лет, 640 водителей в группе 50-55. В то время как работников в диапазоне 25-30 лет всего 118 человек.