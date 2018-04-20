СМИ назвали имя кандидата на пост нового главы УГИБДД по Свердловской области 

Госавтоинпекцию Свердловской области, вероятно, возглавит полковник Роман Ярыш, который сменит на этой должности Юрия Демина после того, как последний будет уволен. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Ярыш уже несколько дней находится в Москве, куда он вылетел по срочному вызову руководства. Есть основания полагать, что он поехал принимать должность начальника областного ГАИ», — сообщил изданию источник в органах.
Ярышу 44 года, он кадровый военный, закончил Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище. После увольнения из армии Ярыш стал сотрудником госавтоинспекции, где прошел путь от помощника командира отдельной роты ГИБДД Верх-Исетского района до командира полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга.
В 2013 году он ушел из ГАИ во вневедомственную охрану, где занял должность командира полка УВО. Весной 2017 года Ярыш вернулся в ГИБДД на должность комполка ДПС, уточняет издание.