Житель Петербурга открыл стрельбу в ответ на замечание о неправильной парковке

Конфликт на парковке в Московском районе Северной столицы был решен с помощью травматического оружия. Об этом сообщило ИА «Невские Новости».

48-летний

водитель иномарки припарковался в неположенном месте — на газоне у городского Мониторингового Центра. На это обратил внимание другой местный житель и сделал мужчине замечание. Словесная перепалка переросла в драку, после чего автовладелец четыре раза выстрелил в оппонента из травматического пистолета. С полученными ранениями пострадавшего госпитализировали.

Стрелка задержала полиция. По факту произошедшего ведется проверка.

Утром 20 апреля на внешней стороне МКАД неизвестные кавказской внешности расстреляли мужчину. Пострадавший был доставлен в Городскую клиническую больницу имени

Ф. И. Иноземцева