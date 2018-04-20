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Житель Петербурга открыл стрельбу в ответ на замечание о неправильной парковке
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Житель Петербурга открыл стрельбу в ответ на замечание о неправильной парковке 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Конфликт на парковке в Московском районе Северной столицы был решен с помощью травматического оружия. Об этом сообщило ИА «Невские Новости».
48-летний
водитель иномарки припарковался в неположенном месте — на газоне у городского Мониторингового Центра. На это обратил внимание другой местный житель и сделал мужчине замечание. Словесная перепалка переросла в драку, после чего автовладелец четыре раза выстрелил в оппонента из травматического пистолета. С полученными ранениями пострадавшего госпитализировали.
Стрелка задержала полиция. По факту произошедшего ведется проверка.
Утром 20 апреля на внешней стороне МКАД неизвестные кавказской внешности расстреляли мужчину. Пострадавший был доставлен в Городскую клиническую больницу имени
Ф. И. Иноземцева
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