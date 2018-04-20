Желая отомстить друзьям, череповчанин погиб под струей кипятка

44-летний череповчанин погиб от попадания под струю кипятка. ЧП произошло в жилом доме Череповца на улице Коллективной.

Как сообщает региональный следственный комитет, мужчина пришел в гости к знакомым, однако те не открыли ему дверь. Решив отомстить, череповчанин спустился в подвал и, по предварительной версии, открыл вентиль системы отопления. Хлынула горячая вода и буквально сварила мужчину на месте. Он скончался на месте происшествия, а его тело было обнаружено сегодня.

По данному факту начата доследственная проверка. Следователи проведут проверочные мероприятия и установят точные причины трагедии. По результатам этого будет принято процессуальное решение.