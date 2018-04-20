В Пензенской области «УАЗ» без водителя насмерть задавил мужчину

В Вадинском районе Пензенской области инспекторы регионального УГИБДД выясняют обстоятельства автокатастрофы возле пруда, в результате которой погиб мужчина.

По данным пресс-службы регионального УГИБДД, смертельная авария случилась 19 апреля в 14.05 в селе Вадинск. Возле пруда покатилась машина « УАЗ », в салоне которой не было водителя.

«В результате автомобиль наехал на 57-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер. Медики не смогли спасти ему жизнь. По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе регионального управления.