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Липчанин выбросил на иномарку соседа своего кота
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Липчанин выбросил на иномарку соседа своего кота 

360tv.ru 20 минут назад
В Липецке мужчина выбросил с балкона девятого этажа своего кота на капот автомобиля Infinity соседа. Об этом сообщил сам владелец иномарки на своей странице во «ВКонтакте».
Один из жителей дома, где произошел инцидент, обнаружил с утра вмятины на капоте своей иномарки. По-началу он решил, что это выходки пьяных хулиганов.
Однако, посмотрев видео-запись с камер наблюдения дома, пришел в ужас. На видеозаписи видно, как на капот его машины упал с неба черный кот. Животное тут же приземлилось на лапы и пошло в сторону дома.
Выхожу сегодня из дома и ахереваю. На любимом Финике вмятина на капоте как будто кто кувалдой уебал. Пока скачивалось видео с камеры у подъезда, я уже передумал кучу всего — может какой-то пьяный неадекват проходя мимо ударил, или кто-то жёпой своей запрыгнул что бы сфотографироваться, или же дорогу кому перешёл и это такая месть.
Но то что произошло на самом деле я даже вообразить себе не мог…
— Владелец автомобиля.
Как оказалось, животное принадлежало его соседу с девятого этажа. По всей видимости, мужчина был пьян, когда выкинул питомца в окно. Видео падения кота мужчина решил выложить на страничку во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что карагандинским спасателям удалось спасти кота, попавшего каким‐то образом в техническое отверстие бетонной плиты.
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